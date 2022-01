Más novedades con Ousmane Dembelé. El jugador, que no está en la lista de convocados de Xavi para medirse al Alavés, no ha aparecido por la Ciudad Deportiva del Barça alegando no encontrarse bien, según informó Marc Fuster, periodista de laSexta.

El galo, como todos los demás futbolistas, estaba pendiente de si iba o no iba a estar en la lista del Barça para ir a Vitoria, toda vez que Xavi confirmó que pasase lo que pasase sería este domingo.

Se le esperaba igual que al resto de sus compañeros, pero ha dicho que no se encontraba bien @DeporteslaSexta @JugoneslaSexta https://t.co/cqSlZ3Au10 — Marc Fuster (@mfuster) January 23, 2022

Sin embargo, a diferencia del resto de jugadores, no acudió a la Ciudad Deportiva. Aunque Xavi le hubiese incluido en la lista de convocados no habría podido contar con él para el duelo contra el Alavés.

Finalmente, Dembelé no ha estado en la convocatoria y ahora quedará saber si ha sido por un motivo técnico o, directamente, porque no se ha presentado en la Ciudad Deportiva.

El Barça, a través de un comunicado, ha confirmado que el jugador sufre de una "indisposición gástrica".

[COMUNICADO MÉDICO] El jugador del primer equipo Ousmane Dembélé no se ha presentado esta mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, tal y como estaba citado, por una indisposición gástrica pic.twitter.com/ZwXmkXi71u — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 23, 2022

Es un episodio más en la cada vez más tensa relación que hay entre jugador y club. Sin renovación y sin salida, Dembelé es, de momento, futbolista del Barça.