Ousmane Dembélé ha sufrido una metamorfosis total esta temporada. Desde la llegada de Xavi Hernández al banquillo azulgrana hace apenas 10 meses, al técnico se le vio muy implicado en 'mimar' al francés y ganar puntos para su renovación.

Al final, tras múltiples idas y venidas, el galo terminó firmando un nuevo contrato con el conjunto azulgrana hasta 2024, consagrándose como un pilar fundamental del plan de Xavi.

En una entrevista en 'Sport', Dembélé ha explicado qué (o quién) cambió todo: "Por Xavi, por el presidente (Joan Laporta). También por el Barcelona. Me gusta la ciudad, me gusta el club desde pequeño. Estoy feliz. Quiero ganar títulos. Quiero ganar la Champions League, como mis ídolos. Como Messi, Iniesta...".

"Los inicios fueron muy difíciles, los tres primeros años sobre todo. Con las lesiones, los partidos, un día bien y otro mal. Creo que es la vida, en 2017 tenía 20 años. Tenía que aprender mucho, llevaba apenas un año y medio en el fútbol profesional con Rennes y Dortmund", ha explicado en relación a sus primeras temporadas como culé.

Ahora, Ousmane asegura ser un hombre nuevo: "Era muy joven y ahora me noto más maduro, más tranquilo, con 25. Llegué a tener un poco de miedo con las lesiones, a pensar que en cualquier momento me podía lesionar. Todo cambió con la llegada de Koeman, tuve creo una lesión en el isquio y me generó mucho miedo. Luego todo cambió, todo fue a mejor. Un día hice 'click' y cambié".

Mbappé y el Real Madrid

Paralelamente, Dembélé ha tocado otro tema que ha traído mucha cola en los últimos años: el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid.

El delantero del PSG se echó para atrás en el último momento, aunque el extremo no se atreve a afirmar que su compatriota no jugará nunca en España.

"Mbappé está mejor en París (risas). Creo que le gusta mucho París, es su club de pequeño. Se quedó ahí. Para el Barça mejor, claro. No sé si en el futuro vendrá a la Liga o se quedará", ha señalado.