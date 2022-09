Esta semana, al PSG le ha salpicado una polémica referida al uso excesivo que hacen del avión para sus viajes. El director de la red de trenes francesa twitteó que el viaje de París a Nantes que hizo el PSG podría haberlo hecho en tren en unas dos horas, haciendo alusión a que de esta forma contaminarían menos, debido a la crisis energética existente.

Sin embargo, parece que este tema no se lo han tomado muy en serio Kylian Mbappé y Galtier, estrella y entrenador del club parisino.

En la rueda de prensa previa al partido de Champions que el PSG juega este martes frente a la Juventus, un periodista leyó textualmente el tweet y les preguntó su opinión sobre ello, lo que provocó las risas de ambos.

Pero no solo se quedó ahí el episodio, ya que Galtier incluso se atrevió a decir lo siguiente: "Sabía que tendríamos esta pregunta. Esta mañana hemos hablado con la empresa que organiza el viaje y vamos a ver si podemos viajar en triciclo con vela".

Tal y como informa 'RMC Sport', al PSG no le ha gustado nada este episodio protagonizado por su jugador y su técnico. De hecho, Francia vive un momento crítico en el que incluso el presidente Emmanuel Macron limitó el uso de la calefacción.

Además, también señalan que el club parisino está en estos momentos en conversaciones con la SNCF (empresa encargada de los ferrocarriles en Francia) para tratar de encontrar una solución a la situación y así evitar que se repita la polémica vivida la pasada semana con el viaje a Nantes.

El equipo parisino tienen en cuenta una serie de criterios a la hora de hacer sus viajes, con la finalidad de que sus jugadores disfruten de las mejores condiciones: el precio, el tiempo que dura el trayecto y la accesibilidad.

El PSG fue en bus el mes pasado hasta Lille, y es algo que podría repetirse para ir a otros destinos como Reims, Auxerre o Troyes.

Sin embargo, toda esta situación podría cambiar pronto ya que la ministra de Deportes francesa, Amélie Oudéa-Castéra, se iba a reunir con el ministro de trasportes, Clément Beaune, para poner un límite al consumo de energía en las próximas semanas.

Faut-il effectuer l'aller-retour Paris-Nantes en jet privé, plus polluant qu'un TGV quand on est un club de foot pro ? Mbappé et Galtier ont eu un moment «Don't Look Up» ? pic.twitter.com/UKLXcRAIoM