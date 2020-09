Dani Ceballos fue el gran protagonista en el calentamiento del Arsenal de Mikel Arteta. El equipo 'gunner' se enfrentó al Fulham en el primer encuentro de la Premier League y el jugador, cedido por el Real Madrid, llegó a las manos con su compañero Eddie Nketiah en el rondo de los de Londres.

Fue en una acción en la que el mediocentro entró con no precisamente poca intensidad a su compañero. Después de eso, le empujó una vez para posteriormente señalarle con el dedo.

Al rato, continuaron con sus empujones y llegaron a las manos. Sus compañeros tuvieron que intervenir para evitar males mayores y les separaron.

You don't see this every day 👀

Dani Ceballos and Eddie Nketiah got into a heated exchange during a pre-match training routine 👜 pic.twitter.com/u1qMPuZ8Ux