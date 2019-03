La curiosa 'reacción' de Bale al fichaje de Zidane

El delantero del Real Madrid, Gareth Bale, subió un vídeo a su perfil de Twitter jugando al golf justo cuando se ha sabido la noticia del fichaje de Zidane como nuevo entrenador del Madrid.

Es sabodp que el galés no terminó de la mejor manera con Zidane el año pasado. Bale fue uno de los pocos jugadores de la plantilla que no despidió al técnico francés por redes sociales cuando abandonó el Madrid, hace ya casi 9 meses. Además, el delantero anunció nada más terminar la final de Champions contra el Liverpool que si no contaba con la confianza del entrenador y con más minutos se plantearía irse del club. Finalmente, Zidane se fue y Bale se quedó.

Sin embargo, esta temporada tampoco ha sido la soñada para Bale: Solari contó con él a principio de temporada, pero el galés volvió a lesionarse y cuando se recuperó no rindió como esperaba. El técnico argentino finalmente tomó la decisión de relegarle al banquillo.

Te puede interesar:

Zidane: "Vamos a cambiar cosas para el próximo año. Lo vamos a ver con el presidente"

Josep Pedrerol: "Con Zidane hay alguna posibilidad para que Cristiano vuelva; con Mourinho ninguna"

Los mensajes premonitorios de Zidane y Florentino Pérez hace nueve meses: "No es un adiós, esto es un 'hasta pronto'"