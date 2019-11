El exfutbolista francés Pascal Cygan habló en el diario 'La Voix du Nord' de su trayectoria deportiva contando algunas de las anécdotas que vivió como futbolista. Una de ellas fue la ocurrida en la temporada 2003-2004, en la previa de un partido de Champions que enfrentaba al Arsenal con el Lokomotiv de Moscú en la capital rusa.

"Cuando llegamos al hotel de Moscú había 10 modelos rusas esperándonos, sentadas delante del bar. Más tarde nos explicaron que estaban allí para intentar cansarnos antes del partido", comentaba Cygan.

El partido terminó con un empate sin goles en el Stadion Lokomotiv de Moscú. El central aseguró al diario francés que el rendimiento del equipo entrenado por Wenger no estuvo influenciado por lo ocurrido en la previa. "No perdimos y, si mal no recuerdo, ninguno de los jugadores fue tan estúpido de caer en esa trampa", explicó Cygan.