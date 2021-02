El Real Madrid va a tener que aprender a vivir sin Sergio Ramos en un tramo fundamental de la temporada. El capitán del equipo blanco ha sido operado del menisco interno de su rodilla izquierda y es una baja más que sensible para los de Zidane.

No en vano, de las ocho derrotas que suman los merengues en el presente curso prácticamente todas fueron sin él en el verde. Son cinco los duelos que el Real Madrid ha perdido sin el camero sobre el césped, bien porque no fue titular, porque estaba lesionado o porque no pudo, como ante el Cádiz, acabar el envite.

Ahora se avecina una buena cuesta de febrero, y casi de marzo, sin él. Con la Copa del Rey perdida, LaLiga está en riesgo claro viendo la ventaja que tiene el Atlético y en Champions espera un Atalanta que aun sin el Papu Gómez es un peligro al ser de esos rivales que juega sin miedo.

A pesar de que el Real Madrid no ha dado plazos para Ramos, todo hace indicar que el capitán blanco estará, al menos, seis semanas de baja que podrían ser incluso ocho dependiendo de cómo evolucione su recuperación.

Adiós al derbi... salvo recuperación milagrosa

Mínimo, mes y medio, con lo que será baja segura ante Huesca, Valencia, Valladolid, Real Sociedad, Elche y el vital duelo ante el Atlético del fin de semana del 7 de marzo en el Metropolitano. Eso solo en LaLiga. En Champions no estará seguro en la ida contra el Atalanta y podría volver en la vuelta.

De ser dos meses, eso sí, tampoco jugaría contra los italianos y sumaría otras dos ausencias contra Celta y Eibar para llegar al Clásico contra el Barça del fin de semana del 11 de abril.

Se uniría a lo que ya se ha perdido, pues Ramos se lesionó ante el Athletic en las semifinales de la Supercopa de España.

Mientras, su renovación sigue en el aire y, de momento, queda libre en verano de este mismo año. La lesión puede cambiar el rumbo de los acontecimientos... o no.

