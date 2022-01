Gerard Piqué sigue dando mucho que hablar por sus continuas intervenciones en Twitter. Esta vez no iba a ser menos y se encargó de responder a Unai Emery, que había hablado del central del Barcelona en la rueda de prensa posterior al partido que enfrentaba a Villarreal y Atlético de Madrid.

"Lo que fue penalti de verdad fue la mano de Piqué y va diciendo que no es penalti. Y luego protestando por Twitter también de Real Madrid y Valencia, se mete en otros partidos... Lo que tiene que ser es sincero y no confundir a la gente. Él en vez de callarse, habló para engañar a la gente. Me parece que no somos honestos ni leales con los árbitros, con el VAR y con el fútbol", expresó Emery.

Y no se hizo esperar la reacción de Gerard Piqué nuevamente en su cuenta de Twitter: "Habla una persona que 3 años más tarde seguía quejándose del árbitro en el 6-1. Supéralo ya, Unai", haciendo referencia a la remontada en Champions del Barcelona al PSG, entrenado por el técnico español en esos momentos y que señaló que de ese partido "cambiaría al árbitro".