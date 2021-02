La victoria del Barça con remontada incluida en el Benito Villamarín frente al Betis está generando mucha polémica por un posible penalti de Busquets sobre Mandi que el colegiado del partido no decretó.

En 'El Chiringuito' se debatió acerca del mismo y sus réplicas en rueda de prensa. "No hay libertad para que los jugadores y entrenadores se expresen libremente", señaló José Luis Sánchez tras ver la rueda de prensa del entrenador verdiblanco, que no supo decir si había sido pena máxima o no.

"Pellegrini salió a rueda de prensa sin saber si había penalti", apuntó Tomás Roncero, algo que no gustó a Cristóbal Soria, que no dudó en replicarle.

"Roncero, no le faltes el respeto al entrenador del Betis ni a la jefa de prensa del Betis. En tu pelea con el Madrid no metas al Betis, no metas al equipo de mi ciudad en tu guerra", explicó Soria, visiblemente enfadado.

"Te lo dijo como sevillano, no como sevillista, tus peleas con el Madrid y con el Barça para ti", añadió.

Incrédulo ante las palabras del colaborador, el plató de 'El Chiringuito' respondió a Soria. "El Bético te da la credibilidad justa. No puedes ser del Sevilla, del Barça, del Betis...", señaló Pedrerol.

"Con el Betis me meto yo y le digo lo que quiera, pero aquí no se le falta el respeto", contestó Soria.