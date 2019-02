Courtois responde: "Los tres años que estuve aquí no se borrarán, sigo teniendo el máximo respeto al Atleti"

El portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois aseguró tras la victoria por 1-3 en el derbi contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano que los "tres años bonitos" que vivió en el club rojiblanco no los olvidará por los silbidos y las ratas de peluche que le tiraron en el estadio.

"Yo sigo teniendo el máximo respeto para el Atleti y su afición, los tres años que estuve aquí no se borrarán por estas cosas. He vivido tres años bonitos y esto no se va a olvidar por eso. Yo estaba concentrado y casi no me he dado cuenta", aseguró tras el encuentro.

El meta belga quiso tener "cabeza fría" y dijo que "no es para tanto", ya que entiende que es un derbi y que él defendía esta tarde al rival, por lo que dijo que "no hay problema", así como reivindicó su rendimiento cuando defendió la portería del Atlético entre 2011 y 2014.

"El árbitro ha estado bien"

"Yo siempre doy el máximo, también lo hice en el Atleti y ahí ganamos cosas, la gente que lo sabe me respeta, cuando paso por la calle delante de un aficionado del Atleti me desea lo mejor. Un derbi siempre está caliente, la gente hace esas cosas y no hay problema", insistió. En cuanto al momento concreto en el que fue a su portería en la primera parte, situada en el fondo sur, y recibió la lluvia de peluches de ratas, dijo que en ese momento estaba "concentrado" y "pendiente de jugar".

"En otros partidos también la afición pita y esas cosas, no hay problema. He intentado jugar mi partido con mis compañeros y creo que fuimos mejores", zanjó. El portero madridista no consideró que el rival jugara duro, ya que recordó que en un derbi es "lógico que la gente juegue duro". "Nosotros también hemos jugado duro, las dos partes, el árbitro ha estado bien", añadió.

El Real Madrid acumula con esta cinco victorias seguidas en LaLiga, una racha que Courtois achacó a la mejora de toda la plantilla a nivel individual, después del cansancio del Mundial. "Cuando juegas un Mundial deja bastante desgaste, ellos venían de ganar la 'Champions', arrancar una temporada con solo dos semanas de descanso, sin pretemporada, puede costar. También le ha pasado al Bayern, hemos ido trabajando, nos sentimos bien ahora y hay que aprovechar", manifestó.

LaLiga, a lucharla "hasta el final"

El club blanco se pone ahora a cinco puntos del líder, el Barcelona, por lo que Courtois apuntó que "hay que creer" en que pueden alcanzar al club azulgrana, ya que en LaLiga "no hay partidos fáciles".

"No puedes pensar que vamos a ganar fácil nosotros o ellos, eso ya no existe en el fútbol. Estamos a 5 puntos, creo que este mes puede ser decisivo y hay que luchar hasta el final", aseguró. El meta belga se mostró en contra de "tirar" otras competiciones ya que a su juicio un futbolista "siempre quiere ganar", y señaló al ser preguntado por la influencia del entrenador argentino Santiago Solari en el cambio del equipo que "todo el mundo ha dado un salto".

Courtois no cree que el Madrid pueda dejarse llevar por la euforia, ya que tienen un equipo "con mucha experiencia" y que ha "ganado muchos títulos". "Tenemos jugadores que saben que cuando las cosas van mal no es lo peor y cuando van bien tampoco hay que pensar que es la ostia. Nos sentimos muy bien y hay que seguir trabajando", finalizó.