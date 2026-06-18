Comunicado de la familia Messi sobre el estado de salud de Jorge, padre de Leo: "Se encuentra bajo seguimiento médico, evoluciona favorablemente"

La familia Messi ha emitido un comunicado ha emitido un comunicado para informar del estado de salud de Jorge, padre del futbolista, que se encuentra ingresado.

Jorge Messi, padre de Leo Messi, se encuentra "bajo seguimiento médico" y "evoluciona favorablemente". Ese es el comunicado que ha realizado en la tarde de este jueves la familia Messi tras las noticias sobre el estado de salud de Jorge.

"En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", dice la nota.

Han condenado las informaciones que han hablado de su estado de salud sin conocer cuál era la situación: "Queremos expresar nuestro profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".

"La familia desea aclarar que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz", dice el comunicado.

Leo, emocionado en el primer partido del Mundial

Después de marcar su primer gol en el Mundial se pudo ver a un Leo Messi emocionado. Después, ante los medios, reconoció que estaba atravesando un momento personal complicado. Ahora se ha conocido que su padre se encuentra "bajo seguimiento médico".

"Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso", finaliza el comunicado de la familia Messi.

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