Kyllian Mbappé sigue siendo jugador del PSG. El francés fue uno de los más destacados de la victoria de su equipo ante el Brest en la Ligue 1, pero su futuro sigue siendo toda una incógnita. Con un contrato que expira en 2022, el galo puede dejar la disciplina parisina este mismo verano.

Pero si es por Abdou Diallo, compañero suyo en el PSG y antes en el Mónaco, eso no va a pasar. Y va a poner todo su empeño en retener a su amigo.

Y no, no será con dinero... sino con judo, pues le ha 'amenazado' con inmovilizarle para que no pueda marcharse.

"Le inmovilizaré con una llave y se quedará", comentó en el canal de LeChairman.

Eso sí, luego ya se puso más serio: "Hablando en serio. Espero que se quede. Le conozco desde que tenía 15 años. Estaba en el centro de entrenamiento, donde jugaba con mi hermano pequeño".

"Le deseo sobre todo que sea feliz, y aquí puede serlo. Espero que se quede", sentenció.

De momento, nada de eso es seguro. Quedan días para el cierre de mercado y el nombre de Mbappé puede ser el gran fichaje de este verano de 2021. El Real Madrid está más que atento.

