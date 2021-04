Javier Tebas continúa hablando sin tapujos sobre el proyecto de la Superliga europea. El presidente de LaLiga, muy crítico con la idea originaria de 12 'gigantes' del fútbol europeo, ha hablado este miércoles después de la renuncia de 10 de ellos a disputarla, quedándose solos Real Madrid y FC Barcelona.

"La Superliga ha hecho el ridículo. El concepto de Superliga ha hecho el ridículo. Ha demostrado una ignorancia importante de sus líderes a la industria y los aficionados del futbol en el mundo, no solo en España", ha señalado Tebas

"No me gusta hablar de la expresión traición porque de la Superliga se venía hablando desde hace tiempo. Pero cuando tú haces una cosa a escondidas y clandestina, estás ocultando algo que no es bueno para alguien. No me siento traicionado, llevo años en esto", ha añadido.

A su vez, ha explicado que desde LaLiga luchará contra los clubes-estado: "El egoísmo de algunos clubes ya lo conozco. Mi postura sobre PSG y Manchester City no cambia. Siempre he dicho es que no se pueden hacer son trampas. Intentaremos que no cambien las normas".

Por último, el presidente de LaLiga afirma que se rehúsa a reestablecer la 'paz' con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la Superliga: "Florentino es el que tiene que venir a hablar".