"Triste y decepcionado". Así definió Florentino Pérez su estado anímico tras unos días frenéticos de controversia, diálogos y mucha polémica. El presidente del Real Madrid destacó en declaraciones a la 'Ser' la "agresividad, amenazas e insultos" que se han vertido sobre su persona y sobre el Real Madrid desde que se oficializara la Superliga el pasado domingo.

"Nos han matado con una agresividad terrible. Nos estaban esperando. Cuando pase todo esto y venga la realidad veremos qué pasa. Los clubes van a perder más de dos mil millones", señaló el mandatario blanco.

A su vez, Florentino se refirió a las distintas declaraciones de Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, que parece haber encabezado una cruzada contra todo lo que englobe a la Superliga y, como no, contra su presidente, el mismo Florentino Pérez.

"Nunca he visto una agresividad tan grande del presidente de la UEFA. Ha sido orquestada. Nunca lo he visto. Amenazas e insultos. Como si hubiésemos matado a alguien. Hay que salvar al fútbol. Se produce un hecho complicado", explicó el dirigente.

"Quiero un presidente educado, que no insulte. Tan sencillo como eso. Y que discutamos, que no se pongan zancadillas. Esa manera de insultar a un presidente centenario. Tendría que dar ejemplo", añadió.

Sin embargo, Florentino sí se mostró preocupado por el cambio que se producirá en el Fair Play Financiero, hecho que beneficia directamente a los clubes-estado como Manchester City, París Saint-Germain o Chelsea.

"No temo ninguna represalia. Me quedé preocupado cuando el presidente de la UEFA habló del fair-play financiero. Es fundamental y no tiene buena pinta. Debe ser estricto, no flexible", destacó el presidente.

¿Qué pasa con la Superliga?

Florentino Pérez quiso destacar que siguen todos los equipos, y que en caso de querer desvincularse alguno del proyecto deberá hacer frente a una penalización por romper el acuerdo vinculante que firmaron los 12 clubes fundadores.

"Seguimos todos. Nadie ha pagado una penalización. No se precipita la salida de este proyecto. Había un club que no tenía mucho interés pero ha firmado un contrato vinculante. No es un movimiento asambleario", explicó Pérez.

Eso sí, reconoció que la idea está en 'stand by', pero que se retomará: "Lo primero que hemos acordado es explicar las cosas bien. Si las ligas las respetamos la única manera de conseguir ingresos es un nuevo formato. Por supuesto que los contratos son vinculantes".

A su vez, reseñó que Joan Laporta continúa con la firme idea de seguir en la Superliga: "He hablado con él y por supuesto que sigue con el proyecto. Se ha reaccionado con unas formas que no son normales".

"Los doce firmamos un contrato vinculante. Podríamos dar acomodo a otros equipos. Se van porque la UEFA hace un espectáculo. Igual no lo hemos explicado pero no nos han dado oportunidad. No puede ser que los de arriba perdamos dinero y que los demás lo ganen", zanjó Florentino Pérez.

De esta manera, a pesar que 10 de los 12 clubes fundadores anunciasen 'distancia' con el proyecto de la Superliga, Florentino Pérez ha dejado claro que el proyecto sigue en pie y que en caso de romperse habrá consecuencias.