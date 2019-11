Artur Soares fue uno de los protagonistas del partido que enfrentó al Real Madrid y al Paris Saint Germanin. El árbitro portugués expulsó en primer lugar a Courtois por un posible penalti, para después anular su decisión por una falta previa que Gueye le hizo a Marcelo.

El jugador español Cesc Fábregas no tardó en pronunciarse por lo sucedido en el Bernabéu a través de su cuenta personal de twitter: "Olvidemos colores por un segundo. ¿Cómo puede pitar falta por ese leve toque? Puedo llegar a entenderlo si lo pita a la primera... pero ir a verlo a una tele y pensar que sigue siendo falta... donde no hay, no hay".

Además comentó que Artur Soares también se había equivocado en el color de la tarjeta al portero madridista: "Lo mismo en la roja para Courtois, amarilla máximo. Madre mía...".

Por otro lado, alabó las actuaciones de Toni Kroos y el año de Karim Benzema, en una noche que tuvo tiempo de interactuar con sus seguidores a través de la red social.