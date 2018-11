Ceferin niega la creación de la Superliga europea: "Está fuera de debate, casi nadie lo ha discutido en 2018"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, señaló que la institución que dirige el fútbol europeo está preparando la aplicación del videoarbitraje (VAR) en sus competiciones y que a más tardar estará listo la próxima temporada. "Lo más tarde, la próxima temporada", dijo Ceferin en una conferencia de prensa organizada en Bruselas.

El máximo responsable de a UEFA explicó que esa organización ha empezado ya con "las preparaciones para el VAR" tanto en lo que respecta a la formación de los "árbitros" como a los "aspectos técnicos".

"Espero un informe en un semana o así y luego veremos cuándo podemos implementarlo", dijo. En la misma comparecencia, el presidente de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), Andrea Agnelli, por su parte, retomó las palabras de Ceferin subrayando que el videoarbitraje podría llegar a la Liga de Campeones en la presente campaña. "'Lo más tarde, la próxima temporada' quiere decir que hay espacio para hacerlo antes", comentó Agnelli, también presidente de la Juventus italiana.

El Girona-Barça

"La única forma es obtener el acuerdo de ambas federaciones y ambas confederaciones. Y eso es todo", dijo Ceferin, en una conferencia de prensa organizada en Bruselas.

Ceferin, que evitó expresamente referirse al caso concreto de LaLiga española, explicó, a modo de ejemplo, que para que se disputase un hipotético partido del Calcio italiano en China haría falta la aprobación de la Federación Italiana, de la UEFA, de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y de la Federación China.

"Es difícil decir sí o no, porque está sujeto a tantas aprobaciones...", respondió al ser preguntado si está a favor de ese tipo de encuentros.

El papel de los agentes en el fútbol

"La influencia de algunos agentes en algunos clubes es tremenda, y esto puede dañar la competición incluso aunque no haya amaño de partidos. Es una de las cosas que deberían de ser reguladas", dijo Ceferin en una conferencia de prensa en Bruselas.

El máximo responsable de la UEFA se ofreció que los órganos de gobierno de esa institución aborden el asunto, pero precisó que se trata de una competencia de la FIFA. El escándalo del fútbol belga sobre presunto amaño de partidos afecta a varios a varios entrenadores, árbitros, directivos y agentes, entre ellos al club Mouscron, que se sospecha es una propiedad encubierta del representante Pini Zahavi, práctica prohibida por la FIFA y por la ley belga.

Ese agente de nacionalidad israelí recibió además 10,7 millones de euros del París Saint-Germain por la transferencia del internacional brasileño Neymar desde el Barcelona, según publicó el semanario alemán "Der Spiegel" en el marco de las filtraciones de "Football Leaks".

Preguntado si una posible solución sería que fueran los agentes y no los clubes los que remunerasen a los agentes, Ceferin -que no se refirió a ningún club o agente en particular- se mostró escéptico y dijo que se puede "intentar poner limites, pero si los jugadores quieren pagar más siempre pagarán más". "Es un problema, pero no tengo una solución inmediata", concluyó.

Nada de Superliga

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y el de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), Andrea Agnelli, aseguraron que no está sobre la mesa la celebración de una Superliga europea, tal y como apareció publicado en la última oleada de filtraciones conocida como "Football Leaks".

"La Superliga está fuera del debate. Casi nadie lo ha discutido en 2018", declaró Ceferin en una conferencia de prensa organizada en Bruselas. El máximo responsable de la UEFA se mostró además reticente a que en el futuro se organice una competición "privada" y "secreta". "Estamos felices como estamos", señaló por su parte Agnelli, quien aseguró que la posibilidad de esa Superliga está "descartada" y aseguró que "en lo que respecta a la ECA y a la Juventus, en 2018 no ha habido conversaciones sobre la Superliga".

"No ha habido conversaciones sobre la Superliga desde 2015", dijo Agnelli, presidente también de la Juventus, quien descartó una competición privada al margen de la UEFA, que definió no solo como el "centro" del fútbol europeo sino también mundial, debido a "su dimensión".

"Con UEFA tenemos todos los elementos para trabajar felices juntos", señaló Agnelli, quien preguntado sobre el eventual desarrollo de una competición continental reservada a los mejores clubes europeos respondió que "el futuro tiene que escribirse".