El Cardiff estudia demandar al Nantes por "negligencia" y no pagar el traspaso de Emiliano Sala

Nantes y Cardiff siguen su particular 'guerra' por el traspaso de Emiliano Sala. Ahora, el club galés se plantea denunciar a los franceses por una posible "negligencia" para que el jugador argentino acabase cogiendo el avión del accidente.

Así lo afirma Mehmet Dalman, presidente del Cardiff: "Hablamos con el jugador y le preguntamos si quería que hiciéramos los arreglos para su vuelo, el cual habría sido comercial. Se negó e hizo sus propios arreglos".

Dalman va más allá y asegura que investigarán quién organizará el trágico vuelo: "No puedo decir quién organizó el vuelo, porque aún no lo sabemos, pero ciertamente no fue el Cardiff".

Todo ello, a la espera del próximo informe de la Oficina Británica de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) que arrojará luz sobre lo sucedido. Una de las cuestiones que más espera el Cardiff es saber si Dave Ibbotson tenía licencia.

Nantes y Cardiff acordaron en su momento el traspaso de Emiliano Sala por un montante de 17 millones de euros en distintos pagos. Ni el primer pago llegó a producirse debido al accidente mortal en el fondo del Canal de la Mancha.

Te puede interesar:

Progreso despide a Emiliano Sala en un emotivo funeral: "Nos gustaría encontrar a un responsable"

Cobra fuerza la hipótesis de que el avión de Emiliano Sala se estrelló contra el mar y no trató de amerizar

El español que pilotó durante cuatro años el avión en el que murió Emiliano Sala: "El piloto no era el adecuado"