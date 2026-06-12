Canadá le niega la entrada a Thomas Partey, jugador del Villarreal, y no podrá jugar ante Panamá

El centrocampista ganés no podrá jugar con su selección el primer partido de la fase de grupos debido a que Canadá le ha denegado el visado y, por tanto, la entrada en el país.

El Gobierno canadiense ha denegado el visado al internacional ghanés Thomas Partey, por lo que se perderá el partido que enfrentará a Ghana y Panamá el próximo 17 de junio en Toronto, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

La noticia fue confirmada este viernes por la FIFA, que señaló en un comunicado que el jugador no podrá desplazarse desde la concentración de Ghana en Boston (Estados Unidos) a Canadá porque su solicitud de visado ha sido rechazada por las autoridades canadienses.

"La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde la base de concentración de Ghana en Boston a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que su solicitud de visado ha sido rechazada por el Gobierno canadiense", indicó el organismo rector del fútbol mundial, según medios locales.

La FIFA añadió que no participa en los procesos migratorios de los países anfitriones y recordó que corresponde a cada Gobierno decidir quién recibe un visado y puede entrar en su territorio.

Aunque las autoridades canadienses no han explicado públicamente los motivos de la decisión, diversos medios han vinculado el caso con los procedimientos judiciales abiertos contra el futbolista en Inglaterra.

Partey, de 32 años y actualmente jugador del Villarreal, ha sido acusado de siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con denuncias presentadas por cuatro mujeres por hechos supuestamente ocurridos entre 2020 y 2022. El jugador se ha declarado inocente de todos los cargos y está a la espera de juicio.

La cadena de televisión canadiense Sportsnet señaló que la normativa migratoria canadiense permite denegar la entrada a personas que puedan resultar inadmisibles por motivos relacionados con la seguridad o antecedentes penales, y citó declaraciones previas del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC, por sus siglas en inglés) en las que se indica que los funcionarios tienen potestad para rechazar la admisión de individuos que consideren un riesgo.

La baja supone un importante contratiempo para Ghana. Partey acumula 58 internacionalidades con su selección y fue uno de los integrantes del equipo en el Mundial de Catar