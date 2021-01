Tras la victoria frente a la Real Sociedad en la semifinal de Supercopa, el joven jugador del Barça, Riqui Puig, jugó al parchís con una vestimenta de baño, que provocó la carcajada de su compañero Junior Firpo, que más tarde se hacía viral en redes sociales.

El lateral blaugrana subía una historia a Instagram donde se veía al mediocampista jugar al juego de mesa con un albornoz blanco. "¿Así se juega al parchís?", le preguntaba entre risas.

Y es que el joven jugador de la cantera azulgrana fue uno de los protagonistas del encuentro, ya que metió el gol decisivo en la tanda de penaltis, que supuso la clasificación del Barcelona a la final de la Supercopa de España.

Riqui aseguraba tras el partido que pidió a Koeman tirar el quinto y último lanzamiento desde los 11 metros . "Le dije al mister que lo tiraba yo", explicaba el futbolista catalán.

A pesar de la falta de minutos, el mediocentro azulgrana se mostraba muy optimista: "Aunque no juegue, me van muy bien las cosas: tengo familia y salud, no me puedo quejar de nada. Si Ronald me da algún minuto, lo agradeceré. Si no, seguiré trabajando".

El Barcelona ya espera rival para el domingo: Athletic Club o Real Madrid. Leones y merengues disputarán hoy la segunda semifinal en Málaga.