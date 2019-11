Es toda una lección de vida. No se puede entender de otra forma. Fernando Cáceres, exjugador entre otros de Boca Juniors, River Plate, Celta de Vigo, Valencia CF o Real Zaragoza, fue asaltado en su vehículo en su Buenos Aires natal, recibiendo un disparo en la cabeza por el que perdió el ojo derecho.

Todo sucedió en 2009, y ahora, diez años después, el exfutbolistsa que ya es dueño de un club que lleva su propio nombre ha confesado en Fox lo siguiente:

"Creo que hay gente que nació para hacer maldades, y a los chicos pobres les tocó un día malo quizá, un momento malo en el que me crucé yo en la calle y no tuvieron otra que agarrarme a mí, y cobré yo. Tuve intención de ir a ver a la cárcel al chico que me disparó, pero no me dejaron. Para preguntarle por qué, si había alguna razón, pero el juzgado no me dejó ir a verlo. No estoy para juzgar a nadie. No sé qué le diría. ¿Qué hago si viene y me dice que quiere probar en mi equipo? Lo tengo que dejar. Por más que la gente me diga que estoy loco, no puedo echarle la culpa a un chico que no sabe lo que hace, creo que quizás hasta el día de hoy no deben saber lo que hicieron", reflexionó Cáceres en lo que supone una auténtica lección de perdón para quien pudo acabar con su vida.

Una declaraciones que llegan acompañadas de una crítica constructiva contra el fútbol moderno, puesto que como afirma: "No veo fútbol, no hay fútbol hoy en día. No me gusta cómo se está jugando hoy porque no te llena. El buen fútbol, bien jugado, con rotaciones, goles lindos... no hay. Antes se jugaba mucho más, la pelota corría mucho más que el jugador; ahora hay mucho pelotazo y juegan a los centros", analizó alguien que ya es una leyenda en Argentina.