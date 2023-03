Los últimos años de la carrera de Unai Emery están repletos de éxitos. Tres victorias en la Europa League con el Sevilla y uno con el Villarreal le confirman como uno de los entrenadores más victoriosos del fútbol europeo en los últimos años, pero antes de eso, tuvo un fugaz paso por el Spartak de Moscú del que a buen seguro no guardará un buen recuerdo.

En los pocos meses que duró el técnico vasco en el banquillo moscovita tuvo varios momentos de tensión con Artem Dzyuba, la gran estrella de aquel Spartak y capitán de la Selección Rusa, que ha decidido desvelarlos una década después.

“Es una persona muy extraña y difícil... Podía estar sacando córners durante dos horas. Era simplemente insoportable. McGeady solo se levantó y se fue una vez. Él le dijo: ‘Aiden, golpea la pelota bien’. Fue extraño para nosotros que no dejara a nadie ir al baño en dos horas”, ha declarado Dzyuba a 'Sport24'.

Tras salir del Spartak, Emery aseguró que Dzyuba puso a jugadores y periodistas en su contra cuando dejó de ser fijo en el once, a lo que ahora ha respondido el jugador ruso. “Creo que Emery dijo eso con el corazón, por resentimiento o por otra cosa. Tenía que decir algo. Todo quedó claro con él cuando ya se había ido del Spartak y le envió un mensaje a Aiden McGeady (futbolista escocés). Le escribió a Aiden “Que te jodan”. ¿Un entrenador normal le pondría esto a un jugador? Es extraño”.

Dzyuba afirma que, al contrario de lo que sucedió con McGeady, no ha vuelto a tener contacto con Emery desde que abandonó el banquillo del Spartak: “A mí no me escribió nada. No creo que sepa mi número de teléfono. Y, por cierto, McGeady tenía una buena pregunta: ¿cómo obtuvo Emery su número? Me gustaba McGeady y lo que le contestó: “Vete a la mierda”. Fue muy divertido”.