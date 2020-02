La caída del Real Madrid ante el Manchester City provocó un intenso debate en El Chiringuito. Cristóbal Soria y José Félix Díaz se enzarzaron por la famosa canción del sevillano sobre Eden Hazard, 'Hamburguesas mayores': "Te ríes de gente que está lesionada".

"¿El Real Madrid está eliminado? ¿El Real Madrid ha perdido la Liga? Ha sido inferior el Real Madrid en esta liga? El Barça salió retratado ante el Madrid. Lo que te falta a ti es respeto cuando hablas de fútbol. A mí me dicen muchos jugadores que cómo comparto plató contigo. Respeta a Valverde, respeta a Vinicius", le espetó José Félix Díaz.

Y Soria, por supuesto, contestó: "Yo no me río de Valverde ni de Vinicius. Yo me río de los que quieren elevar a los altares a Valverde. Para jugar en el Madrid no vale Valverde. Y Vinicius tampoco. Yo quisiera a Vinicius en el Sevilla, pero en el Real Madrid no sirve".