Kylian Mbappé estará, salvo que se vaya antes, hasta 2022 en el PSG. Después de eso, todo puede suceder. Todo podrá pasar cuando, si no renueva, el francés termine contrato con el club de París después de haber llegado al equipo en 2017 procedente del AS Mónaco. El Real Madrid no le quita ojo... pero atención al Liverpool.

Porque según 'le10sport.com', el mismísimo Jurgen Klopp habría llamado al padre del futbolista, Wilfried Mbappé, para, dicen, interesarse por la situación del galo y ver si fuera posible hacerse con él para vestirle de rojo en Anfield.

A pesar de esto, este medio francés afirma que los equipos que más opciones tienen de hacerse con el joven Kylian son equipos como Manchester City, United, Juventus y, claro está, Real Madrid.

Lo cierto es que los blancos parecen el equipo mejor colocado para fichar a Mbappé. Jerome Rothen, ex del PSG, llegó a afirmar que de no ser por la pandemia global de coronavirus el fichaje podría haberse realizado este mismo verano.

"En ningún caso se prolongará el contrato de Mbappé con el PSG", dijo en la web 'ParisTeam'.

El PSG, eso sí, echará el resto para retenerle aunque eso signifique tener que vender a Neymar, cuyo exagente dijo que este verano su precio está fijado en menos de 170 millones de euros.

Su objetivo, ofrecerle un salario galáctico que no esté al alcance de casi nadie en el mundo del fútbol. Sin embargo, habrá que ver qué alicientes deportivos le ofrecen.