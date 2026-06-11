¿Boicot al Mundial? La ceremonia de inauguración en México, en jaque

Distintos colectivos sociales pretenden protestar en cada acceso al estadio Azteca de México.

Este miércoles 11 de junio se abrirá el telón del Mundial 2026 en México con la ceremonia inaugural y el primer partido, que enfrentará a los mexicanos contra Sudáfrica.

Sin embargo, las protestas rodean la ceremonia de inauguración con profesores en pie de guerra, transportistas y numerosos sectores de la sociedad.

La Policía ha blindado el estadio ante las protestas que se esperan y que tienen en jaque a las autoridades mexicanas.

Distintos colectivos sociales pretenden protestar en cada acceso al estadio Azteca dada la tensa situación que se vive en el país.