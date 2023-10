Cada vez es más frecuente, a la vez que loable dados los tiempos pasados, ver mujeres comentando y narrando ya no solo fútbol, sino la gran mayoría de deportes.

Sin embargo, hay quienes, anclados en otra época, creen que no llegan al nivel de los hombres por su género y sin ni siquiera dar una oportunidad a su trabajo.

Es el caso de Kevin Keegan, bicampeón del Balón de Oro (1978 y 1979), leyenda del fútbol inglés y exjugador de Scunthorpe United, Liverpool, Hamburgo, Southampton y Newcastle United.

En declaraciones recogidas por 'The Times', el exdelantero ha explicado que no le gusta escuchar a una mujer comentando a la selección inglesa porque no tiene "la misma experiencia".

"No estoy tan interesado, tengo que ser honesto, y puede que no sea una opinión compartida. No me gusta escuchar a las mujeres hablar sobre la selección masculina de fútbol de Inglaterra durante un partido, porque no creo que tengan la misma experiencia", ha señalado 'Mighty Mouse'.

Keegan reconoce que tiene "un problema con eso": "Si veo a una futbolista inglesa hablando sobre Inglaterra contra Escocia en Wembley y dice: 'Si hubiera estado en esa posición, habría hecho esto', no creo que sea lo mismo".

El británico, de 72 años y seleccionador de Inglaterra en 1999 y 2000, quiso restar hierro al asunto tras unas declaraciones que destilan cierta misoginia.

"Entre los presentadores que tenemos ahora, algunas de las chicas son tan buenas que son mejores que los chicos. Es un gran momento para las damas", ha añadido.