Un resultado abultado en la ida (2-5) y un Liverpool que no amenazó en la vuelta. Ganó el Real Madrid (1-0) en un partido de vuelta en el Santiago Bernabéu que fue casi un trámite. El equipo blanco está en cuartos con gol incluido de Karim Benzema.

Marcó el galo en el tramo final a pase de Vinicius. Fue un Madrid coral en ataque y sólido en defensa. A destacar el marcaje de Nacho sobre Salah en el costado izquierda. Toni Kroos también se mostró brillante con numerosos envíos precisos.

No especuló el Madrid a pesar del resultado inicial favorable (2-5 en Anfield). Los fantasmas de la eliminatoria contra el Chelsea no podían aparecer. Los londinenses, el curso pasado, empataron el duelo en el Santiago Bernabéu. No ocurrió eso en esta noche de miércoles.

Los blancos salieron con el cuchillo entre los dientes. Buscando el gol. Y lo rozaron tanto que Alisson fue el mejor jugador 'red' del acto inicial. Sacó un brazo a Vinicius salvador y mandó al larguero un disparo de Camavinga.

En el otro área Courtois también hizo de las suyas. Apareció en dos ocasiones para evitar el gol del Liverpool. Empate al descanso y tranquilidad en el feudo blanco. No se podía escapar el billete a cuartos.

El guardameta también se interpuso entre Fede Valverde y el gol. En un mano a mano sacó la pierna para despejar la pelota. Otra muy clara para el cuadro de Carlo Ancelotti.

Le sobró tiempo al Madrid para gustarse. Un 'sombrerito' de Modric que acabó en cabezazo por alto de Valverde. Las carreras de Vinicius por la izquierda siempre a pase de Kroos. Pero ni así llegaba el gol. Hasta los últimos minutos.

Benzema se reencontró con el gol tras una jugada embarullada en la que Vinicius se la acabó cediendo desde el suelo. Se adelantaba el Madrid en el tramo final, poniendo una diferencia de cuatro tantos en la eliminatoria. Y con eso y el resultado de la ida, el Madrid da un paso más en la Champions.