Robert Lewandowski se encuentra ante una de las decisiones más complicadas de su carrera profesional como futbolista. Según el diario alemán 'Bild', los dirigentes del Bayern de Múnich lo tienen muy claro: renovación con una rebaja salarial o venta del jugador este mismo verano.

El polaco se las prometía muy felices después de ser el ganador del premio 'The Best', pero apenas dos días después han surgido las dudas acerca de su continuidad en el club bávaro, cuyo contrato termina en el verano de 2023. En el Bayern no se platean la opción de que el delantero se marche gratis.

Al igual que ocurre en el Real Madrid, la política del conjunto alemán es renovar año a año a aquellos jugadores mayores de 30 años de edad, y Lewandowski ya está en los 33.

No obstante, desde 'Bild' no descartan la opción de que con el polaco se salten esa "norma" al tratarse de una de las mayores leyendas del club y uno de los mejores arietes de la historia. El problema para Lewandoswki estaría en que, en el caso de renovar un año más sería con el mismo salario, y si quisiera hacerlo por dos años debería bajarse el sueldo.

Cabe recordar que, desde su llegada en 2014, Lewandowski ha participado en un total de 456 partidos oficiales con el Bayern de Múnich, habiendo marcado 328 goles y 55 asistencias. Las estadísticas hablan por sí solas.

Los dirigentes del Bayern han pedido al delantero que tome una decisión lo antes posible para buscar un sustituto de garantías en el caso de que finalmente prefiera salir del club el próximo verano.

Además, desde Alemania aseguran que el jugador se encuentra "muy tranquilo" y centrado en las competiciones que está disputando su equipo. Más adelante será cuando se ponga a valorar las diferentes propuestas.