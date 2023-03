El despido de Julian Nagelsmann, y la posterior contratación de Thomas Tuchel como entrenador, sigue dando de qué hablar en el Bayern de Múnich. Después de la decisión del club, y de la voz unánime que se transmitió desde la parte noble de la entidad, hay dos jugadores que se han desmarcado de lo oficial. Son Kimmich y Goretzka, internacionales con Alemania, que se han posicionado con quien ya es su extécnico.

El primero no entendía que se dijera que Nagelsmann había perdido el vestuario: No, rotundamente no. Pero no ganamos bastantes partidos y no tuvimos éxito. Se ha visto que no hemos rendido adecuadamente".

"Pero no perdió el vestuario. He vivido cambios de entrenador, pero no es lo que vimos venir o porque los jugadores estuviéramos descontentos", sigue.

Y Goreztka se expresó en los mismos términos: "Es un shock para todos. En mi caso no hubo grieta alguna con él".

Estas palabras han llegado a oídos del Bayern de Múnich. Hasan Salihamidzic, director deportivo del club, ha respondido a los dos en 'Sport1'.

"¿Que si teníamos un entrenador de primera? ¿Y una plantilla de primera? Sí, pero el rendimiento no estuvo ahí y fue inadecuado. Lo entenderán", afirma.

Y lo deja claro: "Hubo problemas. Problemas de disciplina. Era su estilo".