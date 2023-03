Ser futbolista de élite también tiene su 'cara B'. También tiene ese lado que no se conoce, o no se suele conocer, que no es todo sonrisas y alegría. Es el caso de Alphonso Davies, una de las grandes estrellas del Bayern de Múnich. El canadiense, en un directo de Twitch, abrió al completo su corazón para sincerarse en unas declaraciones que han generado cierta preocupación.

"No tengo familia, mi novia no vive conmigo... Estoy solo", afirma el futbolista.

Y sigue: "Puedo tener, quizá, como unos cinco amigos. Soy un perdedor popular".

"Es preocupante no tener algo que hacer, sobre todo cuando tus amigos tienen trabajo", insiste.

Porque en cuanto termina el entreno... "Después de entrenar ya no hay nada que hacer".

"La vida como futbolista profesional es genial, para relajarse y disfrutar, pero...", sentencia.

El jugador es uno de los más destacados del Bayern de estos últimos años, y el gran líder de una selección, Canadá, que jugó el Mundial de Qatar.