Con LaLiga finalizada y antes de enrolarse en el mes de agosto con una atípica fase final de la Champions League, Josep Maria Bartomeu, presidente del FC Barcelona, pasó revista de la actualidad del club y del fútbol español en general en declaraciones a 'Mundo Deportivo'.

El dirigente azulgrana trató la parcela de fichajes, destacando que ya ha realizado siete incorporaciones, además del futuro de Xavi en el banquillo culé, la relevancia del VAR en la Liga ganada por el Madrid o el archiconocido caso del Fuenlabrada con Javier Tebas de por medio.

Siete fichajes, sin contar ni a Neymar ni a Lautaro

"Neymar es difícil que venga si no hay intercambio de jugadores. Con el Inter hablamos de Lautaro pero ahora las negociaciones están paradas hasta que pase la Champions. Hemos hecho un proyecto ambicioso y ya tenemos siete fichajes: Trincao, al que nadie conocía y es el mejor sub-21 de Europa, Matheus Fernandes, que no ha podido jugar por problemas burocráticos, Pedri es un joven con un talento increíble y Pjanic rendirá desde el minuto cero. Además, están los jóvenes que suben al primer equipo como Riqui Puig, Ansu Fati y Araújo. Collado y Monchu tienen un gran futuro y respecto a Iñaki Peña, irá cedido o se quedará en el filial. Compite contra Ter Stegen, uno de los tres mejores porteros del mundo y neto, que está entre los diez mejores".

¿Xavi el próximo curso?: "Creo que Setién puede ganar la Champions"

"En ningún momento la continuidad de Setién estuvo en el aire. Lo que deben de hacer los jugadores y el técnico es hablarse y eso es lo que hicieron. Con Xavi tengo una relación excelente y hablo con él de muchos temas, pero el año que viene tiene contrato y nosotros tenemos contratado a Setién. Creo que puede ganar la Champions".

El VAR y la llamada de Florentino a Rubiales

"El Real Madrid nos ganó, pero la gestión del VAR no fue la más adecuada en el último tramo de competición. No hay un VAR a la altura de LaLiga. No sé si existió la llamada de Florentino a Rubiales y deseo que no existiera porque si no tendríamos un problema en el mundo del fútbol. Tebas lo dijo, pero él no está en la Federación. No me imagino a cada presidente llamando a Rubiales cuando algo no les gusta. Nosotros no llamamos, hicimos una queja formal".

Caso Fuenlabrada y polémica con Javier Tebas

"Leo muchas cosas sobre Javier Tebas y su familia y deseo que no sean ciertas. Si no, habrá un problema ético que debe solucionarse. hay que llegar a las últimas consecuencias y si ha habido algunas situaciones deberían tomar medidas todos los clubes. Todos hemos sido muy responsables cuidando la salud de todos y si alguien no ha seguido las indicaciones de las autoridades sanitarias y se ha equivocado hay que llegar hasta el final".

"En el Barça tenemos un código ético según el cual ningún directivo o ejecutivo de alto nivel puede poner a trabajar en el club o empresa a un familiar u otros hasta tercer grado. Si esto se produce en LaLiga los clubes deben de hacer una revisión de conducta y los códigos urgentemente".