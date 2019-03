Bale: "Es muy fácil coger tus cosas e irte; yo siempre voy a luchar por el Real Madrid"

Gareth Bale, extremo internacional galés del Real Madrid, mostró su ilusión por extender su vinculación con el club madridista hasta 2022, y aseguró que es "otro sueño hecho realidad", orgulloso de estar triunfando en un equipo que "está a la altura" de todas sus ambiciones. Radiante, con traje y corbata negro, el pelo recogido en un moño y con una sonrisa que no borró de su cara en toda su rueda de prensa en el Santiago Bernabéu, compareció Bale ante los medios de comunicación tras estampar su firma en un contrato que mejora su salario y le une al Real Madrid por seis años más.

"Obviamente estoy muy feliz", dijo Bale tras comenzar hablando una frase en castellano para demostrar que evoluciona lento en su aprendizaje y pedir expresarse en su lengua materna. "Cuando llegué por primera vez quería tener éxito y ganar títulos en el Real Madrid. Estar aquí sentado en una ampliación de contrato es otro sueño hecho realidad. Espero que haya muchos más títulos". Bale repasó lo conseguido, hizo balance de lo vivido desde su llegada y soñó en voz alta con más éxitos.

"Esto es el Real Madrid, el mejor club del mundo. Crecí viendo la Premier y al Real Madrid, pero cuando tienes una oportunidad de jugar aquí no lo desperdicias", dijo. "Me ha encantado cada minuto que he vivido en el club. Vine para mejorar como futbolista en un estilo distinto y me encanta. Creo que tomé la decisión acertada, hemos ganado dos Champions y eso lo sueña cualquier futbolista. Podemos seguir ganando más títulos. El Real Madrid está a al altura de todas mis ambiciones", manifestó

"Cristiano merece el Balón de Oro, su año es increíble"

El galés Gareth Bale señaló a su compañero en el Real Madrid, el portugués Cristiano Ronaldo, como el merecedor del Balón de Oro, al asegurar que ha completado un año "increíble", decisivo en Liga de Campeones y la Eurocopa. "Si yo fuera quien decide el galardón lo tendría claro", dijo Bale, que también opta al premio, refiriéndose a Cristiano Ronaldo. "Hay muchos jugadores que han hecho una temporada buena y la votación decidirá", añadió.

Fue preguntado entre dos firmes candidatos, Cristiano y el francés Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, y Bale se decantó. "Ambos han tenido una gran campaña pero Cristiano ha sido increíble este año con su papel en Champions y la Eurocopa. Ha sido un año fantástico. Deseo suerte a todos, pero lo que quiero es que lo gane mi compañero", manifestó.

Además Bale expresó lo que siente al compartir equipo con Critiano y BBC con Karim Benzema. "Es un placer jugar junto a Cristiano y Benzema, espero seguir muchos años más. Hemos tenido mucho éxito juntos y esperamos seguir mejorando para ganar el máximo número de títulos que podamos"