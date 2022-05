Atlético - Real Madrid. Frente a frente. En el Metropolitano. Los dos últimos campeones de LaLiga, cara a cara. Por los tres puntos. Por algo más que tres puntos. Por un partido marcado por la necesidad de los rojiblancos de asegurar su pase a Champions League... y por el 'no pasillo'.

Porque el Atlético no va a hacerle pasillo al Real Madrid. Al campeón. Lo dejaron caer sus jugadores hace una semana, y el propio club lo confirmó en un comunicado. No. No habría pasillo. Y tampoco habría especulación alguna en la previa al derbi de la capital.

Con todo, sí hubo preguntas tanto para Carlo Ancelotti como para Diego Pablo Simeone. El italiano restó importancia al hecho; el argentino se remitió al comunicado del club y al "respeto" hacia la afición del Atlético. Y es que de lo que menos se está hablando es de lo que hay en juego.

El Atleti se juega el futuro

Para el Real Madrid no hay demasiado, al ser ya campeón de LaLiga y también finalista de la Champions League. Si, la 14ª está ya en juego ante el Liverpool. Pero, para el Atlético, este derbi puede ser un todo o nada en su objetivo para estar entre los cuatro primeros.

Se les está complicado la cosa, a pesar de estar por delante del Betis en estos momentos en la clasificación. La lesión de Joao Félix ha sido un desastre para los intereses rojiblancos, pues el luso estaba en su mejor momento de forma en el club y estaba siendo el gran goleador de los del Cholo. Sin sus tantos, el Atleti se ha quedado seco.

Griezmann, desde su lesión en el partido ante el Real Madrid de la primera vuelta, no está. Luis Suárez sigue buscando el gol perdido. Queda Cunha, que parece acompañará en ataque al uruguayo en el Metropolitano. Simeone, por si el 'plan A' no saliera, se guarda alguna bala en la recámara.

Lunin, titular

También lo hará, posiblemente, el Real Madrid. Ya tienen un título en el bolsillo en esta temporada, y quieren la Champions League. Se disputará el 28 de mayo, y mientras llega el día de momento será Lunin quien tenga minutos en LaLiga. Ancelotti ha confirmado que el ucraniano será el portero titular en el derbi.

Habrá que ver si hay más modificaciones, como la entrada de Vallejo, minutos para Nacho, Camavinga, Ceballos, Isco... Para Bale no, pues no está convocado. Eden Hazard, también fuera de la lista.

Horario y dónde ver el derbi

El derbi entre Atlético y Real Madrid comenzará a las 21:00 hora peninsular de España, una hora menos en Canarias, y se podrá ver en directo, previo pago de una suscripción, en Movistar +.