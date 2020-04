Zlatan Ibrahimovic es un futbolista muy peculiar. Con un carácter muy peculiar. Insúa, ahora jugador de Los Angeles Galaxy, (donde militó el sueco), ha asegurado que tiene una "personalidad extraña".

"Sinceramente, no le conozco como persona, pero sí sé que tiene una personalidad extraña. Cuando llegué, me dijeron cosas que son bastante privadas, pero no sería correcto hablar de alguien que no conozco y con quien nunca he estado", ha asegurado en una entrevista en 'Radio Club 947'.

"Aquí dicen que no era un buen compañero y por eso se fue. Como jugador fue muy bueno, pero, como me dijeron, no era un buen compañero", ha explicado.

La personalidad de Zlatan siempre le ha traído problemas y enfrentamientos con sus compañeros. Joan Pedro, excompañero suyo en Los Ángeles, desveló sus amenazas tras perder un partido ante Houston Dynamo.

"Si van a venir aquí para ir a la playa o dar un paseo por Hollywood, solo díganlo. Tengo 300 millones en mi cuenta, una isla, no necesito esto para nada. El primero que me diga algo, lo mataré", dijo Zlatan en el vestuario aquel día.