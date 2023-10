Luis Rubiales aseguró en su declaración ante el juez que el beso a Jenni Hermoso tras la final del Mundial no fue "autorizado ni desautorizado". Así se pronunció el expresidente de la RFEF para justificar el beso por el que se enfrenta a una acusación de agresión sexual, tal y como se puede escuchar en unos audios a los que ha tenido acceso El Español en la que posteriormente reitera su versión inicial sobre que la propia Jenni Hermoso le otorgó su consentimiento: "Es que le pregunté antes, ¿cómo no la voy a respetar? Ella se fue muerta de risa y dándome dos cachetes en el costado, riéndose y demás".

El expresidente de la RFEF afirmó que también lo había hecho con "jugadores", si bien no con ninguna otra profesional esa noche. Así lo justificaba: "Jenni había fallado un penalti. Ella venía con la cara... le dije, 'no pienses en ese penalti'. Se dio así. Porque cuando te toca la lotería o se acaba la guerra en Ucrania o ganas un Mundial... pues esa efusividad y esa espontaneidad.... yo le pregunté pese a todo y ella me dijo que vale".

"Es que, fue un momento...ganamos un Mundial. Hay muestras de afecto, esto no es que alguien ha llevado a otro a una oficina a darle un beso. No, fue algo tan natural, a la luz de millones de ojos, entre dos personas que han estado conviviendo mucho tiempo", expresó Rubiales, que aseguró que no había "nada autorizado ni desautorizado". "Son comportamientos", añadía antes de responder afirmativamente cuando le preguntaban si el beso había sido consentido.

Rubiales insistió en que el acto fue "explicado por la otra parte nada más acabar el partido e ir a la prensa": "Lo explicó Jenni antes de entrar al vestuario. Haciendo directos en redes sociales en el vestuario... la cuestión es evidente".

El expresidente de la RFEF lamentó ante el juez que Jenni Hermoso no hubiera querido salir a explicar los hechos, y aseguró que le hubiera "encantado" que lo hubiera hecho: "Seguramente se habría acabado todo", expuso antes de reconocer que tanto él mismo como el exseleccionador Jorge Vilda instaron a Jenni Hermoso a salir a "aclarar públicamente" lo que había acontecido tras ser conscientes de la magnitud de la polémica.