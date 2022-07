La primera vez que Marcelo Bielsa vio a Leo Messi jugar... ¡pensaba que lo estaba haciendo en un vídeo acelerado! Lo ha desvelado Claudio Vivas, quien fuera ayudante de Bielsa.

"En 2002 hicimos una gira y pasamos por Barcelona, paramos en un hotel cerca del Nou Camp y se acercó una persona a hablar conmigo, diciendo que era rosarino y que tenía material de Lionel Messi", ha contrado en 'TNT Sports Argentina'.

Y Bielsa alucinó con esas cintas: "Puse el vídeo enseguida Marcelo se golpea las manos y me dice que lo pusiera en velocidad normal, porque así no se podía ver... y yo le contesto que el video estaba en velocidad normal, y me dice 'no, este chico es un fenómeno'".

"En noviembre de 2002 volvimos de una gira con Argentina, un amistoso contra Japón, y le dimos ese material a Omar Souto y a Hugo Tocalli, y después ellos hicieron el resto. Omar hizo un gran trabajo para que Leo esté hoy en Argentina", detalla.

Tal era el nivel de ese Messi juvenil, entonces en los juveniles de Newell's, que Marcelo Bielsa pensó que el vídeo estaba acelerado. Pero no, no lo estaba.