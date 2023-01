El pasado jueves, la ciudad de Roma se despertó llena de distintivos de Hitler con la camiseta romana alrededor de las calles de la ciudad. Esto ha provocado el enfado y desagrado de todo el país.

Por ello, Roberto Gualtieri, el alcalde de la ciudad, expresó su rechazo por redes sociales.

Una vera infamia gli adesivi raffiguranti Hitler con la maglia della #Roma apparsi oggi in città, uno sfregio inaccettabile a pochi giorni dalla Giornata della Memoria. Ci siamo attivati per la loro immediata rimozione. Vergogna per gli autori. https://t.co/B4GTVeLZ6O