El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha repasado la actualidad del conjunto blanco a poco más de 24 horas de enfrentarse al Barcelona. Ha hablado sobre su futuro en el caso de que el Real Madrid no gane ningún título esta temporada y ha anticipado cómo va a plantear el clásico con un once en el que asegura que estará Karim Benzema.

Al ser preguntado por el estado físico del francés, el técnico italiano asegura que llega en un estado óptimo y que ha superado las molestias en su tobillo derecho que le obligaron a ser sustituido en el partido contra el Liverpool. "Benzema está bien, va a jugar", ha asegurado Ancelotti.

También ha hablado sobre Vinícius, e incluso ha bromeado sobre la posibilidad de cambiar su posición en el campo: "La verdad es que ha tenido más dificultades en los últimos partidos, pero Vinicius siempre es Vinicius y su movilidad le puede ayudar a sacar lo mejor de sí mañana. Estoy pensando de ponerlo en al derecha, veremos a ver... puede jugar por la derecha".

Aunque en la siguiente pregunta lo aclaró: "Obviamente no es en serio (que jugará el brasileño por la derecha), pero la movilidad puede ser importante. No tener una referencia fija contra un delantero, en general, es un problema para cualquier defensa. Jugará por la izquierda con más movilidad".

El técnico italiano asegura que repetirá el planteamiento que hizo en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y saldrá al Camp Nou a intentar hacer un fútbol ofensivo: "Es muy difícil saber qué partido vamos a ver, porque cada partido tiene su historia... Jugaremos ofensivos", asegura Ancelotti.

En caso de perder el clásico, el Madrid se quedaría a 12 puntos del Barcelona quedando solamente 36 en juego, pero Ancelotti no considera que LaLiga quedaría sentenciada: "A día de hoy no lo sé, solo pensamos en ganar".

También ha hablado sobre su futuro, y la posibilidad de seguir en el club blanco incluso si no ganase ningún título esta temporada. "Las reglas escritas y no escritas pueden cambiar pero yo estoy seguro de que ganaremos alguno de los títulos que nos queda. En Liga y Copa tenemos desventaja pero en Champions no...", ha explicado Ancelotti.

Además, ha asegurado que le gustaría terminar su trayectoria como entrenador en Chamartín: "Yo ya he dicho que me quedaría aquí toda la vida, pero eso es imposible. Yo quiero seguir y espero que sea así. Lo que decida el club no es importante, porque yo disfruto cada día. Me quede lo que me quede disfrutaré y estaré muy agradecido".