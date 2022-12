La selección española está fuera del Mundial de Qatar con más de mil pases ante Marruecos, sólo dos tiros a puerta en todo el partido y ningún gol. El estilo está más cuestionado que nunca. Precisamente Carlo Ancelotti ha hablado sobre ello y sobre el fútbol de velocidad.

En una entrevista a 'Corriere dello Sport', habló de cómo hay que adaptarse a los rivales: "Antes era muy difícil que cambiara sistema y estrategia durante un partido. Ahora el juego y los futbolistas han evolucionado".

"A mí no me da vergüenza quedarme atrás y buscar la contra, aunque tenga jugadores con calidad. Con gente como Vinicius y Mbappé, si una vez robado el balón no buscas el pase vertical eres un delincuente", bromeaba el preparador italiano.

Y asegura que la eliminación de España fue una "enorme decepción": "Había otras expectativas, aunque el equipo es joven. Para Luis Enrique no es un buen momento...".

Otro entrenador italiano, en este caso Fabio Capello, ha criticado el fútbol de España: "En este torneo celebraremos el final del 'tiki-taka'. España dice adiós al "falso 9".

"El fútbol de Guardiola ha evolucionado durante los últimos 10 años. Igual cabe recordar que aquel Barça tenía estrellas como Messi o Iniesta en sus mejores etapas para interpretar el guion", ha detallado.

Está claro que tanto a Ancelotti como a Capello no les convence este juego de toque que mostró España ante Marruecos en octavos de final. Sobre todo porque el plan B fue inexistente.