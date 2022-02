Kun Agüero ya apuntaba maneras como 'streamer', y desde que se vio obligado en el mes de diciembre a colgar las botas y marcharse del FC Barcelona por unos problemas cardíacos está pasando más horas delante del ordenador con su canal de Twitch.

El argentino no pierde la sonrisa y ha explicado de la forma más natural posible su situación actual. "Tengo un chip en el pecho, soy Iron Man", bromeó Agüero.

"De noche tiro luces de colores, soy Iron Man. Tengo un chip, loco, soy 'recheto'. Y si se me acelera, le salta al médico", añadió entre risas.

Además, contó con su humor característico cómo fue la operación: "Vente el jueves que te tengo que poner el chip, me dijo el médico. Preparó una aguja, me pinchó. Y al rato veo que saca una cuchilla, una navajita. Y me dice, '¿te duele? Este no corta bien', y cambia. Como cuando comes el asado y quieres cuchillo de sierra".

No obstante, el argentino reconoció que cuando sucedió todo en el partido frente al Alavés creía que "no iba a ser nada e iba a estar bien".

"Pero cuando llegué al hospital y me dejaron en una pequeña habitación sola con un montón de monitores a mi alrededor me di cuenta de que algo andaba mal. Y después de dos días hospitalizado, comencé a ponerme nervioso", concluyó.