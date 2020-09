Donny van de Beek fue uno de los culebrones del verano pasado. Tras ser determinante en la eliminación del Real Madrid en los octavos de final de la Champions League en 2019, el conjunto blanco puso sus ojos en el joven centrocampista del Ajax. Con Pogba en la mira y Van de Beek en la recámara, finalmente el 'fichaje' fue Fede Valverde, aunque tanto el nombre del francés como el del neerlandés nunca han perdido brillo en el Santiago Bernabéu.

Ahora, tras confirmarse el fichaje de Donny por el Manchester United de Paul, su representante, Sjaak Swart, ha relatado en 'Sportwitness' por qué Van de Beek no fichó por el Real Madrid: "Había muchos clubes interesados en Van de Beek. Estaba el Madrid, el Barça, la Juve, el Arsenal... En marzo estaba todo preparado para que fuera al Real Madrid, pero con la pandemia se aplazó todo. Los clubes no tienen ingresos, no pueden vender... Todo el escenario cambió".

A sus 23 años, el rostro expresivo del gol deja atrás el Ajax con 175 partidos disputados y 41 goles en su haber.

Ya con la camiseta de los 'red devils' enfundada, Van de Beek ha reconocido estar "preparado" para este nuevo reto: "Estoy preparado para dar el siguiente paso en mi carrera y desempeñarme al más alto nivel, y no hay un estándar más alto que el del Manchester United".