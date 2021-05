Son días emocionantes para muchos atléticos. Días de muchos sentimientos. El Atleti se juega la Liga y 'Jugones' ha estado con algunos aficionados en el Paseo de los Melancólicos, mítico lugar de encuentro de los seguidores rojiblancos cuando el Atlético de Madrid jugaba en el Vicente Calderón.

Sin el estadio físicamente, pero sí con su espíritu, los atléticos del barrio tienen los nervios a flor de piel.

"Según se va acercando el momento, estoy deseando que pase mañana porque esto es un sinvivir", dice Mónica Núñez, socia del Atlético de Madrid, que también cuenta su historia.

"Yo iba a ser monja. Me iba a retiros espirituales. Allí no dejaban escuchar los partidos del Atleti por la radio. Me escondía a veces, metía una radio, pero siempre había alguien que se chivaba. Pero mi pasión es mi pasión y no puedo renunciar a ella", revela a 'Jugones'.

"Estoy muy nervioso, llevo mucho tiempo que no duermo por la noche. Siento mucha emoción, me va el corazón a mil de todas las emociones que estamos sintiendo. Mi Atleti será campeón, que se lo merece. Derrochar coraje y corazón y poco más", afirma Pablo Bedoya, socio de la peña de Boadilla del Atlético de Madrid.

"¿Como me he levantado? Alegre y sin miedo a la fatiga. Luis (Aragonés) decía 'ganar ganar y ganar'. Y yo digo 'sufrir, sufrir y sufrir'", cuenta un veterano aficionado del Atleti, cuyo equipo está a 90 minutos de alzarse con su 11º título liguero.