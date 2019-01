Acusan al portero del Crystal Palace de hacer el saludo nazi en una foto

El portero del Crystal Palace Wayne Hennessey ha negado haber hecho el saludo nazi en la cena a la que asistió junto a sus compañeros tras ganar al Grimsby.

Max Meyer, su compañero de equipo, subió a Instagram la foto de la discordia. En ella, se ve a Hennessey al fondo de la foto con el brazo levantado. En su cuenta de Twitter explicó lo ocurrido.

moment by the camera this looks like I am making a completely inappropriate type of salute. I can assure everyone I would never ever do that and any resemblance to that kind of gesture is absolutely coincidental. Love and peace Wayne