El Atlético de Madrid ha dado un golpe de timón en su mercado. Los rojiblancos se han marcado el, de momento, pelotazo del verano tras fichar a Joao Félix previo pago de 126 millones de euros, cantidad que hace años era como una meta casi imposible para pagar por parte del ahora club del Metropolitano. El riesgo es más que evidente, pues el jugador apenas tiene 19 años y tan solo ha jugado una temporada al máximo nivel... en Portugal.

La exigencia será mucho mayor, y el peso de cargar con ser el fichaje más caro, con diferencia, del Atlétido será una vara de medir para el joven jugador luso. A su corta edad ya ha movido 126 millones en un mercado cada vez más loco que ve cómo las promesas ya cuestan lo que un jugador consagrado. Además, no conoce la Liga española.

La presión por su precio será un factor de riesgo, al igual que el hecho de llevar el 7 de Antoine Griezmann, el jugador franquicia del Atlético desde su llegada. Ha sido el francés el encargado de poner la magia y los goles en un equipo que desde la marcha de Diego Costa no ha encontrado un '9' matador, a pesar de la vuelta del 19 hace un par de temporadas.

No serán los únicos factores riesgo para Joao Félix. El tercero es Diego Simeone. El argentino no es de los que se casa con nadie y a saber si espera el tiempo necesario para que el portugués sea titular. Tiene 19 años, con lo que conlleva a nivel físico en cuanto a corpulencia. El trabajo defensivo es clave para el Cholo, y el estilo no se adapta a los jugadores sino que son los jugadores los que se adaptan al estilo.

A vueltas con el precio y con Simeone, el argentino ha hecho famosas sus desavenencias con el tema presupuestario entre Real Madrid y Barcelona, y otros grandes de Europa, con respecto a su equipo. El Atlético ha hecho lo que parecía imposible hace unos años, que es gastarse casi 130 millones en un único jugador. Cierto es que más que un gasto es una inversión dado que entre tres jugadores el Atleti ha ingresado 270 millones.

Hasta aquí todo parece indicar que hay más cosas que perder que de ganar con la llegada de Joao Félix al Atlético... pero nada más lejos de la realidad. No se recuerda aparición igual desde la de Kylian Mbappé con el Mónaco, y a pesar de la indecente cantidad que pagó el PSG por él no cabe duda de que ahora, dos temporadas después de su llegada a París, cuesta más que lo que los parisinos pagaron por él. Y por eso el Atleti se ha dado prisa.

Se ha dado prisa porque no eran los únicos que buscaban hacerse con el portugués. Real Madrid, Manchester City y Juventus estaban tras el luso y de ser un nuevo caso Mbappé puede costar 300 millones en 2021. Parecido pasó con el Kun Agüero, con la diferencia claro está de los precios entre ambos. Eso sí, para el Atleti de antes pagar lo que se pagó por Agúero podría ser igual en cuanto a gasto que lo que este Atleti ha pagado por de Joao Félix.

Y es que el portugués promete y no precisamente poco. Ha liderado al Benfica a pesar de su corta edad y es el jugador más joven en anotar un 'hat trick' en la Europa League, en el encuentro que jugaron los lisboetas contra el Eintracht. Su calidad y su clase están fuera de dudas, y es posiblemente el jugador más prometedor, contando con la realidad que ya es Mbappé, de Europa a nivel ofensivo.

No cabe duda que a priori el Atlético ha fichado magia y calidad para su delantera, además de dar un golpe sobre la mesa en Europa haciendo ver que están en el mercado y que, con ingresos, son capaces de imponerse a los más pudientes del continente. Queda por ver la adaptación de Joao al estilo Cholo y a la Liga. De ser positiva a saber si en unos años va a resultar que los 126 millones eran pocos.