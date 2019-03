Lucas Hernández: "Me ha costado mucho decirle 'no' al Atlético"

El defensor francés del Atlético de Madrid Lucas Hernández, que jugará la próxima temporada en el Bayern Múnich tras el pago de su cláusula de rescisión, aseguró que le ha "costado muchísimo decirle no" al Atlético y que esta es "la decisión más difícil e importante" de su carrera.

"Me ha costado muchísimo decirle no al Atlético, pero mi decisión es emprender un nuevo reto en el Bayern de Múnich", aseguró Lucas en declaraciones que ofrece el club rojiblanco en su página web una vez ha sido anunciado su traspaso por el conjunto alemán. Lucas, defensor internacional francés de 23 años y campeón del mundo con su selección en el pasado Mundial de Rusia 2018, se marchará al Bayern de Múnich la próxima temporada a cambio de los 80 millones de euros de su cláusula de rescisión, con un contrato por cinco temporadas, según anunció este miércoles el club bávaro.

El Atlético le ofreció una renovación

Según informó el Atlético en su página web, el club rojiblanco le ofreció al jugador una ampliación de contrato, pero la decisión de Lucas Hernández es continuar su carrera en la Bundesliga alemana. "Ésta es la decisión más difícil e importante que he tenido que tomar en mi carrera deportiva. El Atlético, para mí, significa muchas cosas ya que aquí es donde he crecido como futbolista, como persona y me he convertido en el jugador que soy", señaló el zaguero francés.

Lucas, hijo del exjugador Jean François Hernández (que jugó en el Atlético en la temporada 2000-01), entró en la cantera rojiblanca en 2007 procedente del Rayo Majadahonda y se formó en las categorías inferiores del club colchonero, en cuyo primer equipo debutó el 3 de diciembre de 2014 en un partido de la Copa del Rey contra el Hospitalet.

110 partidos como rojiblanco

Desde entonces Lucas ha jugado 110 partidos con el Atlético (67 de LaLiga, 18 de Copa del Rey, 16 de Liga de Campeones, 8 de Liga Europa y uno de Supercopa de Europa) en los que ha ganado la Liga Europa de 2018 y la Supercopa de Europa obtenida el pasado mes de agosto ante el Real Madrid, ante el que fue finalista de la Liga de Campeones de 2016 en Milán (Italia).

"Quiero agradecer a todo el Atlético, dirigentes, entrenadores, compañeros y aficionados, estos doce años increíbles e inolvidables en los que he formado parte del club. El Atlético siempre estará en mi corazón", añadió.

El zaguero tendrá por delante diez jornadas ligueras antes de su despedida del club rojiblanco, que dejará igual que lo hizo en julio de 2017 su hermano Theo Hernández, fichado por el Real Madrid después de un buen año en el Alavés cedido por el Atlético, aunque no se consolidó en su primer año en el club blanco y fue cedido para esta temporada a la Real Sociedad.