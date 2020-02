Crisis total en el FC Barcelona. La emisoria 'Rac1' adelanta que el presidente del club, Josep María Bartomeu, y el secretario técnico, Eric Abidal, se reunirán de urgencia este mismo miércoles.

¿El motivo? El mensaje incendiario de Leo Messi respondiendo a las palabras de Abidal, en las que aseguraba que algunos jugadores "no trabajaban mucho" a las órdenes de Ernesto Valverde.

Esta reunión tendrá lugar en cuanto Bartomeu vuelva de un viaje, previsiblemente a mediodía. El futuro de Abidal está más cuestionado que nunca tras la respuesta de Messi a sus palabras.

"Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores, de lo que pasa en la cancha, y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman", opinaba Messi.

Abidal, en su entrevista, explicaba que "había que tomar una decisión" respecto al futuro de Valverde: "La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como exjugador puedo oler".