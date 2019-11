De tal padre, tal hijo. Simplemente. Es lo que uno puede pensar viendo la foto de Joseph Baena, nombre y apellido que así de primeras no dice nada. Sin embargo, y a pesar de renunciar al apellido paterno, este joven es el retoño de Arnold Schwarzenegger, y parece que ha heredado los músculos de su progenitor y también su pasión por el culturismo.

El chaval, hijo del que fuera Mister Olympia y gobernador de California, además de haber aparecido y aparecer en infinidad de películas, ha subido una instantánea en Instagram en la que podríamos incluso reconocer a su padre en una de sus míticas poses.

