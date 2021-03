Floyd Mayweather es de esos a los que dinero, lo que viene siendo dinero, no le falta. El boxeador, a quien se le apoda 'Money', tiene 'pasta' de sobra y además suele presumir de ella en redes sociales. Y es que el púgil tiene una fortuna estimada en unos 700 millones de dólares.

Coches, relojes, fajos de billetes... muchas son las fotos que comparte Mayweather con sus seguidores, y ahora, en el podcast 'Disruptive Entrepeneur', ha salido en defensa de su estilo de vida.

"A mi familia no se la alimenta diciendo 'te quiero', y a mi me gusta alimentar a mi familia", cuenta.

Mayweather prosigue: "Hablar de dinero no me hace mala persona. Me gusta tener cosas buenas, y no es el dinero el que me hace a mí. Yo hago el dinero".

"El dinero nos ha permitido tener las mejores cosas en la vida. Podemos viajar, divertirnos... Cuando ganas mucho dinero puedes hacer esas cosas", dice.

Todo viene también por la polémica tras el regalo, un reloj valorado en más de 100.000 dólares, que le ha comprado a su nieto de cinco semanas.

En los últimos diez años, las ganancias de Mayweather son de más de 900 millones de dólares.

Según Forbes, está por delante de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi.

