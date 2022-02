El caso de Kamila Valieva sigue dando mucho de qué hablar. La rusa, uno de los grandes nombres del patinaje del mundo que dio supuestamente positivo en un control de dopaje en los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín, no está sola. Su entrenadora, Eteri Tutberidze, no tiene duda de su inocencia.

Y ojo que apunta a una especie de conspiración con la rusa: "O esto es una coincidencia fatal... o estamos ante un plan muy bien elaborado".

"No está claro por qué una atleta con una prueba dudosa del 25 de diciembre fue admitida en los Juegos Olímpicows", prosigue.

La entrenadora no tiene dudas: "Estoy completamente segura de que Kamila es inocente y limpia. Para nosotros no es un teorema, sino un axioma. No hay que demostrarlo".

"Es una situación muy controvertida y complicada. Hay muchas preguntas y pocas respuestas", insiste en el Primer Canal de la televisión rusa.

Tutberidze está con Valieva: "Espero que prevalezca la justicia. No sé quién decide qué, pero esperamos que así sea. Que nuestros líderes no nos abandonen y defiendan nuestros derechos y nuestra inocencia".

El apoyo del ministro ruso de Deportes, Oleg Matitsin, lo tienen: "Es absolutamente inocente".