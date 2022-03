El deporte ruso sigue dando sus muestras de apoyo a la invasión de su país a Ucrania. Tras la 'Z' exhibida por el gimnasta Ivan Kuliak en un podio de la Copa del Mundo en el que el oro era el ucraniano Illia Kovtun, ahora han sido dos equipos del hockey hielo los que han hecho lo propio.

Han sido el SKA Neftyanik y el Dinamo de Moscú, dos clubes muy vinculados al régimen de Putin y al Kremlin los que, antes de su partido, han creado una gran 'Z' con sus jugadores en la pista como las que lucen los tanques y blindados que están invadiendo Ucrania.

Ban these players for life!, russian hockey players show support for putins war in Ukraine. All players from the four remaining teams Dynamo Moskva, SKA Neftyanik, Vodnik and Kuzbass participated. pic.twitter.com/dfZGRExwEY