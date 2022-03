Tras el aluvión de críticas, Ivan Kuliak se ha pronunciado acerca de su polémico acto. La Federación Internacional de Gimnasia abrió expediente al gimnasta ruso, que subió al podio luciendo un símbolo con forma de 'Z' en su pecho durante Copa del Mundo de gimnasia artística que se está disputando en Doha (Catar).

Kuliak, tras recibir la medalla de bronce en la final masculina de barras paralelas, compartía un puesto en el podio con un gimnasta ucraniano, Illia Kovtun, que se llevó el oro. El símbolo se puede encontrar continuamente en los tanques de combate y los vehículos blindados que están utilizando las tropas rusas durante la invasión, pero se desconoce su significado exacto.

"La Federación Internacional de Gimnasia confirma que pedirá a la Fundación Ética de Gimnasia abrir un proceso disciplinario contra el gimnasta Ivan Kuliak después de su sorprendente comportamiento en la Copa del Mundo de Doha, Catar", indicó la FIG a través de un comunicado oficial.

"La FIG adoptó medidas contra Rusia y Bielorrusia. A partir del 7 de marzo de 2022 los deportistas y técnicos de Rusia y Bielorrusia, incluidos los jueces, no podrán participar bajo su bandera en las competiciones de la FIG o afiliadas a la FIG", continuó.

Kuliak ha querido defenderse: "Solo quería mostrar de dónde vengo, eso es todo". "Siempre lucharé por la victoria y defenderé la paz", añadió en una entrevista concedida al medio ruso 'RT'.

El gimnasta ruso ha reconocido que actuó así por el comportamiento que habían tenido los participantes ucranianos durante la competición, envolviéndose en banderas de su país y siendo groseros. No obstante, aseguró no querer ofender a nadie.

Kuliak no se arrepiente de lo sucedido: "Si hubiera una segunda oportunidad y tuviera que elegir de nuevo si salgo con la letra Z en el pecho o no, haría exactamente lo mismo. Nunca tuve miedo de las consecuencias y no quiero hacer daño a nadie. Este signo significa "por la victoria" y "por la paz". Los atletas ucranianos nos trataron mal, había que verlo para creerlo".

"Estaban envueltos en su bandera, gritando 'Gloria a Ucrania' en el podio. De acuerdo con las reglas de la competición, eso no está permitido, pero nadie les dijo nada. También exigían que nos expulsaran cuando no habíamos dicho ni hecho nada contra nadie", sentenció.